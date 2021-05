Non c’è pace per Dayane Mello: dopo aver perso tragicamente il fratello mentre si trovava reclusa nella Casa del GF Vip, a soli pochi mesi di distanza la modella brasiliana ha dovuto fare i conti con un altro gravissimo lutto, in seguito alla morte della madre. La notizia è arrivata poco fa attraverso le sue Instagram Stories.

Solo nei giorni scorsi Dayane Mello aveva annunciato via social il male che affliggeva la madre, malata di tumore. Questa mattina il triste annuncio con due Instagram Stories molto eloquenti. Nella prima la Mello ha postato semplicemente il simbolo del lutto mentre nella seconda ha scritto:

Ho subito un’altra perdita, ma so che mia madre ora riposa, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, ci siamo perdonate a vicenda, era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato era nel passato, peccato che non abbiamo avuto tempo, tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato per videochiamata, ho potuto dire quello che avevo nel cuore. Quindi vi dico, godetevi il tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdonate di più, dite Ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa in fretta. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché non abbiamo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono.