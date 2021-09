Rosalinda Cannavò, conduttrice di Casa Chi, il format web con i giornalisti della testata di Alfonso Signorini, ha ampiamente sostenuto Dayane Mello, raccontando le molestie subite a La Fazenda.

Sono rimasta destabilizzata. Non solo perché sono molto legata a Dayane ma in merito a ciò che è accaduto all’interno de La Fazenda. Ho visto le immagini e abbiamo assistito a una scena di molestia a tutti gli effetti perché è così giusto definirla in questo modo.

Un concorrente del reality contro la volontà di Dayane le ha messo le mani addosso senza la sua volontà. La Mello ha provato molte volte a respingerlo però invano:

Rosalinda Cannavò si è mostrata molto indignata perchè il reality – attualmente – non sta prendendo provvedimenti in tal senso:

Rosalinda ha svelato anche che Dayane Mello ha chiesto ripetutamente di parlare con la produzione ma le è stato negato:

La produzione non la sta aiutando in questo momento. Perché so che ha più volte chiesto di parlare con loro in merito a quanto accaduto e le è stato negato. Per me quello è un reato a tutti gli effetti e si vede una Dayane che sta soffrendo., si sente in colpa. La vittima diventa carnefice perché si sente in colpa di aver stimolato il carnefice dall’altra parte. Non deve passare questo messaggio.