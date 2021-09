Dayane Mello da alcuni giorni fa parte de La Fazenda reality show brasiliano. Stanotte è accaduto un fatto increscioso e il collega di gioco Nego Do Borel ha tentato un approccio. I fan sul web hanno immediatamente fatto girare il video e creato petizioni online e anche Rosalinda Cannavò è intervenuta.

Sono distante fisicamente ma spero che il mio pensiero ti arrivi . Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso. E’ vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore!