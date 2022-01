Dayane Mello verso l’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Dayane Mello verso l’Isola dei Famosi? Secondo le notizie di gossip presenti tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi, dopo un primo esordio un po’ di anni fa, la modella brasiliana potrebbe tornare in Honduras.

Dayane Mello verso l’Isola dei Famosi?

Dayane Mello, reduce da una controversa partecipazione al reality brasiliano La Fazenda (La fattoria), sembra aver ritrovato l’energia di sempre. – scrive il buon Alberto Dandolo su Oggi – A Cologno Monzese si mormora che la modella presto sarà protagonista di un programma di punta del Biscione. Pare che si tratti de L’Isola dei Famosi. Dayane era già “naufragata” in Honduras qualche anno fa e per un brevissimo periodo. Accetterà di ripetere l’esperienza? Ah, saperlo…

Personalmente non credo che Dayane possa accettare. Di recente, rispondendo alle domande dei follower, ha svelato di non avere alcuna intenzione di prendere parte ad un altro reality show perché non vuole lasciare la figlia per così tanto tempo.

I fan della modella, però, la rivedranno lunedì sera nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa a Soleil Sorge.

Possibili concorrenti Isola 2022

Olga Plachina

Luigi Oliva

Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi

Gianmarco Onestini

Alessia Fabiani

Andrea Casalino

Nicola Vivarelli

Pago

Antonella Fiordelisi

Dayane Mello

