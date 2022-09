Dayane Mello si cancella da Instagram: cosa è successo? Fan in allerta

Dayane Mello si è cancellata da Instagram? Proprio alcune fa, ha risposto ad alcune domande dei follower, parlando della sua bella amicizia con Soleil Sorge e Sonia Lorenzini.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip, proprio in queste ore, ha risposto ad alcune domande degli estimatori, criticando anche il modo di fare televisione in Italia, così come riportano le colleghe di IsaeChia:

Ho fatto tantissime cose belle in televisione, l’ho fatto sempre per soldi e come esperienza personale, non ho una malattia per diventare famosa. E con questo vi dico che i miei progetti in televisione non ci sono.

Purtroppo è molto difficile lavorare in Italia perché ovviamente ti danno lo spazio ma non ti daranno mai un programma, non potrai mai entrare a fare qualcosa di importante. Avrei voglia di fare un sacco di cose. O ti sposi un calciatore o ti sposi un imprenditore per essere in televisione, oppure il tuo talento e quello che sai fare non basta.