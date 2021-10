Dayane Mello, protagonista della Fazenda, proprio in queste ore ha speso parole di affetto e stima nei confronti di Giulia Salemi, una delle amiche più care che le sono rimaste in Italia (e la supportano appieno).

Queste le parole di Dayane mentre parlava della sua amica con alcuni membri del cast de La Fazenda. Dopo aver visto il video, proprio Giulia Salemi ha commentato la Mello:

Io pretendo giustizia e più tutela per Dayane che si trova in quel programma spaesata e totalmente abbandonata a se stessa. Merita di sapere la verità. Merita maggiore supporto psicologico e medico. Merita di essere protetta dalla sua famiglia e dal suo team perché questo non è più intrattenimento!