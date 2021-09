Dayane Mello, è ufficiale: dopo il GF Vip arriva il primo reality in Brasile!

Fino a pochi mesi fa, Dayane Mello si trovava nella spiatissima Casa del GF Vip 5. Un’avventura per lei certamente indimenticabile e che le ha permesso di farsi amare dal vasto pubblico italiano e soprattutto da quello brasiliano che ha voluto seguire con estrema partecipazione la sua presenza nel reality.

Adesso però, per Dayane Mello arriva una nuova e importantissima avventura: la partecipazione ad un reality nella sua terra di origine, il Brasile! Quelle che fino a qualche tempo fa erano solo voci, adesso rappresentano ormai una certezza.

E’ stata la stessa modella brasiliana, attraverso una lettera aperta indirizzata ai suoi follower, a rendere ufficiale la sua partecipazione al reality A Fazenda. Ecco le sue parole:

Sì, è vero! È arrivato il momento di realizzare un sogno a lungo atteso: partecipare a un reality show nel mio paese. È liberatorio! È reale! Per ringraziare il popolo brasiliano, che mi ha sostenuto quasi 6 mesi fa, in un reality diverso da tutti quelli che avevi mai vissuto. So che ne ho passate tante in questa vita, soprattutto per conquistare tutto quello che sono riuscita a raggiungere finora. Ho vissuto un vortice di emozioni fin da quando ero piccola e oggi, a 32 anni, ricordo esattamente la ragazzina di 14 anni che andava a fare grandi cose fuori dal paese. Sono molto orgogliosa! So che tutte queste situazioni hanno fatto di me una Dayane dura e resistente, con molta forza interna.

Mi mancheranno mio padre, mia figlia Sofia, i miei fratelli Juliano e Lucas, che sarà per sempre il mio angelo custode, oltre a tutte le persone che mi fanno stare bene ogni giorno, soprattutto voi, che fate parte di questa famiglia piena d’amore, che mi avete accettato e mi sostenete in tutti i miei obiettivi.

Ora dobbiamo costruire una traiettoria che percorreremo insieme durante questi tre mesi. Che io possa vivere intensamente e godermi ogni momento di questa meravigliosa opportunità. Anche voi, ok? Vi amo tutti! Baci, Day!