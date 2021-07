Dopo lo sfogo di Rosalinda Cannavò sono arrivate le precisazioni di Dayane Mello, delusa dall’intervista rilasciata dall’amica e accusandola di “usare” il suo nome per far parlare di gossip.

Dayane Mello ha invitato i follower a non cadere nella trappola del gossip, affermando di non avere apprezzato le parole utilizzate da Rosalinda Cannavò durante la sua intervista concessa a Parpiglia tra le pagine di Chi Magazine:

Io non vivo di quello, quindi andate dietro alle persone affamate di fama . Ho detto miliardi di volte che non voglio fare interviste, quindi mollatemi. Com’è bello far parlare di sé con il nome degli altri .

Rosalinda dopo il suo sfogo video che potete trovare in apertura del nostro articolo, è anche intervenuta scrivendo un pensiero:

Rimango sempre più sconvolta dal fatto che per l’ennesima volta ho cercato, con delle storie, di tutelare le persone alle quali io voglio bene, spiegando e proteggendo! Cosa ricevo? Frecciatine. Non ho bisogno di far parlare di me attraverso nessuno, anche perché non vivo di questo ma di affetto vero, che onestamente so di meritare.

Ho fatto un reality e non posso pretendere che un giornalista non mi faccia una domanda. E a domanda rispondo con onestà, nel rispetto di chi mi segue. Con questo chiudo l’argomento, promettendomi che mi impegnerò a circondarmi di persone che il bene lo dimostrano con i fatti.