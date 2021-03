Dayane Mello, flirt dopo il GF Vip: spuntano le ipotesi sul fortunato

Dayane Mello, finalista all’ultimo GF Vip, sta vivendo un momento d’oro sia professionalmente che sentimentalmente parlando. Di proposte lavorative ne avrebbe ricevute tante e a qualcuna è stata anche costretta a dire di no, ma la vera novità è la presenza nel cuore della bella modella brasiliana, di una persona. Di chi si tratta?

Dayane Mello conferma flirt dopo il GF Vip

Ospite di Casa Chi nei giorni scorsi Dayane Mello ha svelato molte cose del suo post GF Vip ed ha parlato anche della sua attuale situazione sentimentale. La modella aveva commentato tra il serio e il faceto:

C’è qualcuno nel mio cuore, c’è qualcuno, sì. Ma parliamo di una persona che fa così da dieci e anni. Viene e va… ci conoscevamo ma io ero piccola… poi lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia… La nostra vita è stata così, non c’è stata… ma forse adesso ho trovato il fidanzato. Non vi racconto per privacy! Se vi mando una foto… succede un macello.

Da quel momento è partita la caccia al fortunato, al momento misterioso, che avrebbe fatto breccia nel suo cuore. Il portale VeryInutiPeople.it ha così fatto una analisi dettagliata avanzando alcune ipotesi a partire da Koray Günter. Calciatore di Serie A al momento difensore del Verona, classe 1994, viene dalla Germania ma è originario della Turchia. I più attenti avrebbero notato uno scambio di “segui” sui social che sarebbe avvenuto proprio di recente.

Un movimento social che tuttavia non significa nulla e che non andrebbe neppure a corrispondere alla descrizione avanzata dalla Mello a Casa Chi dal momento che il giocatore oltre ad essere più giovane di lei non avrebbe figli.

L’attenzione del portale si è allora spostata su un personaggio dello spettacolo nostrano spesso tirato in ballo dal gossip. Se c’è una donna single (ma non solo), spesso e volentieri la cronaca rosa le attribuisce il bel ballerino e conduttore Stefano De Martino. Così è accaduto anche con Dayane e VeryInutilPeople in merito ha ricordato un vecchio flirt tra i due del 2017. Nonostante De Martino potesse in parte rispondere alla descrizione di Dayane, la loro conoscenza non risalirebbe così indietro nel tempo.

Tra il 2010 ed il 2011, come spiegato dalla modella, la stessa avrebbe avuto un flirt con Mario Balotelli, anche lui padre e secondo il portale “il principale sospettato”. Ma si tratta solo di gossip e presto la diretta interessata potrebbe svelare in prima persona chi è riuscito a farle battere nuovamente il cuore.