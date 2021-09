Anche Samantha De Grenet è voluta scendere in campo per difendere Dayane Mello, sua compagna di reality al Grande Fratello Vip e amica anche fuori dal gioco. La modella, come ben sapete, si trova attualmente in Brasile.

Dayane Mello sta partecipando al reality show A Fazenda dove è stata molestata da un concorrente, Nego do Borel, squalificato dal gioco proprio per questo motivo.

Secondo le ultime news dello staff, Dayane Mello avrebbe ricevuto cure mediche ma non saprebbe ancora la realtà dei fatti.

Per questo motivo, da Giulia Salemi a Rosalinda Cannavò, Sonia Lorenzini e Carlotta Dell’Isola, le sue amiche hanno mostrato vicinanza e sostegno nei suoi confronti.

Anche la stampa italiana si sta muovendo e alcuni giornalisti ne hanno incominciato a parlare.

Oggi, per esempio, è comparso un piccolo trafiletto nella prima pagina di Libero Quotidiano (anche se il cartaceo, a mio parere, purtroppo non ha la stessa risonanza del web e la televisione).

A tal proposito, suggerisco ai fan di Dayane di provare a contattare Selvaggia Lucarelli, valida professionista d’inchiesta e giornalista seria e responsabile (oltre che fortemente empatica nei confronti delle donne).

Samantha De Grenet, in queste ore, ha condiviso un post mostrando tutta la sua solidarietà nei confronti di Dayane:

Qualcuno diceva che il silenzio è la forma più alta della parola e comprenderlo è la forma più alta dell’essere umano. A volte, in alcune situazioni, in situazioni delicate, in situazioni dove sono coinvolte persone fragili bisogna sapersi muovere in punta di piedi, senza far troppo rumore, per arrivare alla giusta conclusione nel bene e per il bene di tutti.

Sono addolorata per quello che sta accadendo alla mia amica Dayane e sono in contatto con la sua famiglia italiana che tanto le vuole bene, ma chiedo a voi fan di non continuare a chiedermi notizie perché non posso rispondere alle vostre domande…