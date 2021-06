Dayane Mello “DAY”, la sua linea beauty è sold out: ecco perché si chiama in questo modo

La linea di prodotti di bellezza presentata da Dayane Mello è già sold out. A meno di 24h dal lancio del suo nuovo progetto, la modella brasiliana si è portata a casa una enorme soddisfazione.

Dayane Mello, la sua linea beauty è sold out

DAY – Dayane and you è il nome della linea di prodotti studiati appositamente dalla Mello dopo mesi di lavoro. Terminato il Grande Fratello Vip, la modella si è buttata a capofitto dentro questo nuovo progetto mettendolo in piedi da sola.

DAY è il nome in cui veniva chiamata dalla sua famiglia quando era piccola e, proprio per questo motivo, ci tiene in particolare modo.

“Grazie di essere connessi tutti qua con noi. Oggi è il giorno in cui si avvera uno dei miei sogni più segreti. Sono estremamente felice!” ha affermato Dayane Mello durante la diretta Instagram presentando i prodotti.

A sostenere Dayane Mello anche Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi che le hanno inviato pure dei videomessaggi durante la diretta.

L’attrice siciliana ha anche posato con lei per il lancio di uno dei prodotti.

Ogni articolo presente porta il nome di una città a cui Dayane è particolarmente legata.

Rio è un miele da massaggio; Miami invece è una crema viso illuminante; Bahia svolge la funzione di siero anti rughe; Malè è un olio detergente; Barcellona è uno scrub per le labbra; Santiago, invece, una protezione solare colorata; Avana è un olio di cocco per capelli e infine Como si utilizza come maschera rilassante ed esfoliante.

Un lavoro a cui Dayane tiene in particolare e che il suo pubblico ha accolto con profondo interesse.

