Dayane Mello continua ad emozionare i fan. E così, proprio in queste ore, ha fatto sapere agli estimatori di avere acquistato una casa dove avrebbe voluto vivere Lucas, suo fratello prematuramente scomparso per colpa di un incidente stradale.

Questo era il posto preferito di Lucas dove ha vissuto per un anno. Sono riuscita a comprare questa casa per la mia famiglia. Esattamente questo posto era il sogno di mio padre quando ero piccola.

Sono così felice di aver realizzato il loro sogno e di avere un piccolo posto per me in Brasile. Il motivo più grande per essere lì adesso.