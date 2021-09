Ieri pomeriggio Rosalinda Cannavò ha lanciato il suo nuovo progetto social che parla in modo dettagliato dei DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) realizzando un format strutturato da lei con il prezioso aiuto di una psicologa. Tra i tanti messaggi d’incoraggiamento è arrivato anche un post di Dayane Mello.

Dopo aver lanciato il primo episodio del suo format, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto anche ricordare l’amico Teodosio Losito, produttore e sceneggiatore morto suicida a gennaio del 2019.

Dayane Mello, sua inseparabile spalla durante il GF Vip, ha condiviso un carosello di fotografie insieme scrivendo:

Rosalinda Cannavò ha commentato l’amica scrivendo “Grazie!” con l’aggiunta di due emoji con gli occhi a cuore. L’attrice ha anche condiviso il post di Dayane tramite le sue storie di Instagram.

Nonostante i numerosi alti e bassi, l’unione tra Rosalinda e Dayane resta sempre molto forte così come l’affetto e la solidarietà femminile.

Contro tutto e tutti il bene vince sempre. Il loro rapporto non ha bisogno di essere etichettato, il loro legame è unico e raro e così sarà, sempre. Che vi piaccia o no Dayane per l’ennesima volta vi ha detto di stare muti. 🤫 #rosmello 👑 pic.twitter.com/9vM1zCHQMb

— quindi mollatemi (@rosmelloconvoi) September 7, 2021