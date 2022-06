Dayane Mello dai Carabinieri, il video: “Sono qua per denunciare tante persone…”, ecco cosa è successo

Dayane Mello ha deciso di tutelarsi contro coloro che non rispettano la sua privacy, specie per quanto riguarda la figlia. Per questo motivo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di fare un video fuori dalla Caserma dei Carabinieri.

Ragazzi voglio ringraziare tutti i miei fan che mi hanno fatto da scudo mettendo a tacere tante situazioni della mia vita. Siete fantastici e ovviamente devo anche denunciare tante persone. Purtroppo oggi sono qua per denunciare delle persone che continuano a reiterare le cattiverie su di me su tanti, tanti, tanti argomenti. Quindi sto prendendo dei provvedimenti.

Dayane prosegue:

Siete sempre perfetti e protettivi nei miei confronti. Vi amo tanto e sarò sempre qui per voi. Prendo anche provvedimenti per coloro che continuano a distruggermi oppure sentirsi nel diritto di scegliere qualsiasi cosa che riguarda la mia vita. Devo prendere dei provvedimenti contro le persone che invadono la mia sfera personale…

