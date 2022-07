Dayane Mello, cosa c’è con Boro Boro? Il rapper interviene e fa chiarezza

Dayane Mello e Boro Boro: c’è una frequentazione in corso o no? Da qualche giorno a questa parte una serie di segnalazioni avrebbero messo il dubbio circa l’inizio di una presunta love story tra la modella brasiliana ed ex concorrente del GF Vip ed il rapper. Adesso ad intervenire sarebbe stato proprio quest’ultimo che ha fatto in qualche modo chiarezza sull’ultima segnalazione.

Dayane Mello, cosa c’è con Boro Boro? Rapper fa chiarezza

Ad accorgersi della mossa social di Boro Boro era stata anche l’esperta di gossip Deianira Marzano che aveva pubblicato la Story postata su Instagram dal rapper e contenente alcune foto di Dayane Mello.

Un gesto che a molti era sembrato come una sorta di conferma della presunta relazione con la modella, sebbene la Storia fosse stata poi rimossa dallo stesso rapper: come mai?

Deianira ha voluto saperne di più ed attraverso le sue Instagram Stories ha fatto sapere la verità sul rapporto tra Boro Boro e Dayane Mello:

Ho parlato direttamente con Boro Boro e mi ha detto che semplicemente gli piacevano quelle foto della Mello e le ha postate. Poi le ha rimosse, tutto qui.

Dobbiamo davvero crederci? Lei intanto continua a mettere like alle foto di Boro Boro…