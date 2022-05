Nuovo flirt per Dayane Mello? Dopo il Grande Fratello Vip e la sua difficile esperienza con La Fazenda, la modella brasiliana è stata beccata da Whoopsie, in compagnia di Giulia Salemi, Matteo Evandro e il modello Carlo Motta.

“Dopo alcune frequentazioni e quella che sembrava una vera e propria storia d’amore con l’imprenditore Andrea Turino, ora sembra esserci spazio per un nuovo uomo nel cuore di Dayane Mello.”, scrive la pagina Instagram di Whoopsie.

Nel video postato online, Dayane si scambia un bacio sulle labbra con il modello Carlo Motta: “come a simboleggiare che, tra i due, potrebbe essere nato qualcosa di più”, si legge nella didascalia che accompagna la clip.

Voi cosa ne pensate?

Ecco il video in questione e alcune foto di Carlo Motta.

Dayane Mello, proprio alcuni giorni fa, è anche sbarcata su OnlyFans e questa scelta ha “diviso” il fandom tra critiche e messaggi di apprezzamento che incoraggiano la modella a fare assolutamente ciò che vuole.

A tal proposito, lei ha svelato per quale motivo lo ha fatto:

Ciao ragazzi, beh vi devo dire che ho aperto il mio OnlyFans e venite a seguirmi. L’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su OnlyFans.