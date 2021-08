Dayane Mello torna in Brasile e bacia Alexandre Cunha: nuova frequentazione per la modella? – FOTO

Dayane Mello è tornata in Brasile dalla sua famiglia e per alcuni impegni lavorativi. La bellissima modella, ospite di un matrimonio, così come documentano i colleghi di Whoopsee, ha pubblicato uno scatto mentre bacia Alexandre Cunha.

Dayane Mello bacia Alexandre Cunha: è la sua nuova fiamma?

Dayane Mello si trova in Brasile da qualche giorno per impegni lavorativi e per trascorrere un po di tempo con i suoi familiari. La modella, ospite a un matrimonio, in queste ore ha pubblicato alcune Instagram Stories. Ad attirare l’attenzione, in particolare, è un video in cui l’ex gieffina bacia il modello Alexandre Cunha.

Si legge sul post Instagram di Whoopsee che aggiunge anche la conoscenza pregressa:

Considerati i “vecchi like della bella brasiliana alle foto dell’uomo su Instagram, sembra che i due si conoscano da parecchio tempo. Dayane di recente aveva avuto un flirt con l’imprenditore e deejay napoletano Andrea Turino. Questo bacio con Alexandre sarà il segno di una nuova frequentazione all’orizzonte per la Mello?

Nel frattempo Dayane Mello ha pubblicato la foto del bacio anche su Twitter, ricevendo enormi consensi positivi dai follower.

Alcune foto di Alexandre Cunha

