Davide Silvestri vuole vincere il GF Vip: “Ci crede tantissimo!”

Da quando Davide Silvestri è approdato in finale, oltre a fare un sospiro di sollievo ha iniziato davvero a crederci e a sperare di poter arrivare fino in fondo e, chissà, magari vincere addirittura il Grande Fratello Vip.

Davide Silvestri vince il GF Vip?

Mentre si gode il suo posto in finale, Davide ha fatto un bilancio e soprattutto delle osservazioni sull’atteggiamento di alcuni Vipponi ed in particolare di Jessica Selassié. In un confessionale, l’attore ha commentato:

Quando c’è stato poi il verdetto… Mi ricordo ad un certo punto il sorriso di Jessica: non ho capito se ha sorriso perché è uscita Soleil alla fine o se comunque nei miei confronti aveva cambiato idea pensando ‘o cavolo adesso lui è finalista, io l’ho nominato, adesso me lo devo tenere buono oppure no?

Davide è rimasto sui suoi passi ed ha ammesso di non aver voluto trovare anche Lulù in finale. Nel difendere poi l’amico Barù dalle accuse di strategia sollevate da Jessica, ha aggiunto:

Cercano di infangare gli altri sulla base di quello che stanno facendo loro!

A parlare del finalista e del suo nuovo atteggiamento è stato anche Giucas Casella: