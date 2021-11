Lo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano ha generato numerosi malumori al Grande Fratello Vip. Anche Davide Silvestri ha svelato il suo punto di vista all’attore, esprimendo il suo pensiero sulla accesissima discussione.

Davide Silvestri rimprovera Alex Belli e condanna l’aggressività di Aldo Montano

Davide si è anche preoccupato di essere stato lui, con la complicità dell’affiatato gruppo a cui si sente più legato, ad aver innescato la discussione tra loro ma, proprio su questo punto, ha ricevuto le rassicurazioni di Alex.

Secondo l’attore, l’ostilità di Aldo nei suoi confronti, sarebbe latente già da qualche tempo. “Io ho le spalle abbastanza coperte per affrontare questa cosa qui, però voi mi dovete stare dietro. Anche semplicemente al livello energetico”, continua Alex.

Davide Silvestri taglia corto e svela di volergli stare accanto ma di non sentire in alcun modo l’esigenza di venire coinvolto in discussioni che non lo riguardano direttamente.

“Io non ho paura di espormi, non ho paura di giocare e ho molto meno da perdere. Dall’altra parte c’è una persona che io stimo e io non scenderò negli attacchi meschini. Lui ha paura di questo gioco, ha paura del suo status” afferma Alex riferendosi ad Aldo. “A me è dispiaciuto vedere una roba del genere” commenta Davide.

Alex, a tal proposito, ha un preciso punto di vista:

Finalmente è arrivato Aldo Montano. Lascia che le persone vengano fuori per quello che sono.

Silvestri si è mostrato lontano dalla visione del suo amico ha anche condannato l’aggressività di Aldo Montano:

Di devo dire la verità. Tu hai detto le cose con educazione, ma facevi venire il nervoso con ‘saliamo in pedana?’. Se lui ti avesse risposto in maniera pungente sarebbe stato perfetto… ed invece no. Purtroppo è sfociata in un’altra cosa…

