Davide Silvestri intervenuto su Rtl 102.5 News da Francesco Fredella, ha svelato quali vipponi del Grande Fratello Vip sente ancora dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’ex concorrente del GF Vip ha parlato pure della sua fidanzata Alessia Costantino:

Pensavo di non poter reggere sei mesi lì dentro. Ce l’ho fatta, ma non nascondo che ho fatto davvero tanta fatica. Con Alessia è molto meglio di prima. Quando l’ho rivista è stato uno dei giorni più belli per me al GF Vip. È stato il top, è stato stupendo.