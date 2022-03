Davide Silvestri, in nomination con Miriana Trevisan e Jessica Selassiè, ha fatto il punto del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip tra probabili rimorsi e un assurdo pentimento che riguarda (pensa te) Lulù.

Davide Silvestri ha un solo (assurdo) pentimento: c’entra Lulù

Se c’è qualcosa di cui mi sono pentito? No! Anzi sì, una cosa forse sì. Di non aver nominato sempre Lulù, di non aver fatto sempre tutte le nomination su di lei. Perché? Così, per come si è comportata, anche nei confronti del gioco, sul finale… però perché avevo tante persone che… tipo come Nathaly, che mi imputavo e avevo delle priorità. Sì, sono un po’ pentito. Mi ricordo che una volta ero indeciso ma quando volevo votarla l’ho votata ma avrei dovuto farlo più spesso. L’unica cosa che posso dirti è quella, non ho altri pentimenti.

Sei mesi di programma e l’unica cosa su cui fare autocritica per Davide e pentirsi è non aver nominato Lulù dall’inizio ed in modo costante. 😭 L’ossessione, la cattiveria e la pochezza.#gfvip #fairylu pic.twitter.com/sWkheYU4YF — Rainbow ~ BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) March 7, 2022

Sei mesi di percorso chiuso in una Casa, tra nomination, confronti, litigate e maschere gettate via in favore di fragilità e momenti di introspezione e questo biondino qui si pente solo di non aver nominato Lulù…

Personalmente spero che, con le due eliminazioni, stasera Davide possa abbandonare la Casa perché ormai non ha più niente da dire.