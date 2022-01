Davide Silvestri nelle passate settimane aveva già spiegato di essersi allontanato da Alex Belli, durante una conversazione con Nathaly Caldonazzo. A quest’ultima aveva spiegato di essere stato molto amico del collega solo nel primo mese del GF Vip, fino cioè alla nascita del “teatrino” che ha visto coinvolte Soleil Sorge e Delia Duran.

Il discorso di Davide Silvestri su Alex Belli

Proprio il teatrino e l’atteggiamento di Alex Belli lo aveva portato ad allontanarsi da lui non condividendo determinati atteggiamenti:

A questo punto io ho preso le distanze perché non posso darti ragione, anche se sei un mio amico non posso darti ragione. Se la mia ragazza mi vede mi dice ‘ma sei scemo?!’. L’ho fatto anche per lei perché mi avrebbe detto ‘ma cosa stai difendendo!’, che uomo sei?

Davide ha ripreso l’argomento nelle ultime ore, durante una pausa pubblicitaria dal GF Vip, sfogandosi con Soleil, alla quale ha consigliato di prendere anche lei le distanze da questo teatrino che, come spiegato anche da Barù, avrebbe ormai stancato sia i Vipponi che i telespettatori.

Questa cosa? Certo se la sono cercata! Sennò se volevano evitare stavano fuori tutti e due da questa cosa. Lui ha deciso di uscire? Bene, hai fatto casini secondo te, le vuoi chiedere scusa, perfetto. Poi hai preso una strada. Fai entrare lei? – riporta Blogtivvu – Ti prendi la responsabilità altrimenti le dici ‘amore mio esci che qua è un casino, abbiamo sbagliato tutti e due, abbiamo fatto una grande figuraccia, io ho sbagliato, tu hai sbagliato, voglio recuperare. Esci, basta. Invece no, lo spettacolo è più forte di quello che c’è. Allora basta non c’è da dire cosa ne pensi. Questa cosa a loro fa comodo, altrimenti avrebbero già…

Davide Silvestri ha fatto un discorso lucidissimo come pochi, evidenziando tutto ciò che non quadrerebbe in questa situazione:

Alex è talmente bravo a parlare, nella dialettica, che poteva chiudere tutto in pochi istanti. A lui sarebbero ci volevano tre parole: una a te ‘Sole sono innamorato di te’, a lei ‘non ti voglio più’ e basta. Cosa ci vuole? Se non lo dice vuol dire che non vuole fare chiarezza – riporta Blogtivvu – Quindi se non fa chiarezza è perché chiudere questa cosa non gli fa comodo. Perché se chiude è finito tutto. Io se fossi con la mia ragazza le direi ‘amore perdonami, ho fatto una cazz*ta’. Le fa comodo!

Davide ha pienamente ragione..se Alex fosse chiaro il giochetto finirebbe.. Questa “confusione” giova a lui e a Delia.. Una vera coppia con dinamiche vere risolverebbe i problemi fuori dal #gfvip — L’emissario (@L_emissario) January 24, 2022