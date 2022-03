Davide Silvestri dopo la diretta del Grande Fratello Vip ha commentato malamente la capanna che Barù ha costruito per passare un po’ di tempo insieme a Jessica Selassiè.

La capanna era da sfig*to, non è nel tuo stile. Non capisco come tu abbia potuto fare una cosa del genere. Io non me la aspetto una cosa di questo tipo da te. Se lo fai di nuovo ti nomino.

Sei uno sfig*to, questa roba da te non la accetto. Non mi deludere, perchè altrimenti veramente non ti voglio più vedere. Non cadere nella trappola, sei più inteligente di quello che penso, spero. Saresti una grande delusione per me. Quindi adesso contro tutti.