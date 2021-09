Dopo le nomination della serata di ieri, nella Casa del Grande Fratello Vip sono emersi i primi dispiaceri. Davide Silvestri, infatti, non ha accolto molto bene la cosa, specie per la motivazione data da Andrea Casalino.

Davide piange dopo la nomination al GF Vip: “Sono uno sfig*to!”

“Il mio carattere purtroppo non va bene per un gioco del genere”, afferma Davide finito in nomination insieme a Tommaso Eletti. L’attore è apparso molto demoralizzato dalla nomination ricevuta e non è riuscito a trattenere le lacrime.

Sfogandosi con Katia e Miriana l’attore ha confessato di sentirsi sbagliato e di non essere adatto alle dinamiche del Grande Fratello Vip.

La cosa che gli ha dato maggiormente fastidio è stato l’essere finito al televoto pur non avendo fatto nulla di male a nessuno dei concorrenti, specialmente ad Andrea con cui condivide anche il letto.

“Vincerai solo se riuscirai a vincere te stesso”, gli ha detto Katia. “Che sfigato che sono” ha affermato Davide abbattuto dall’esito di questa puntata.

Nel corso della mattinata Davide ha ritrovato il buonumore ed ha parlato con Andrea della nomination della sera prima.

“Io avevo delle mie ipotetiche, non ero convinto, te l’avevo detto. C’eri anche tu per questa cosa che hai, questa ironia che purtroppo a me è poco chiara”, ha confidato il modello.

I due ragazzi hanno chiarito la loro posizione concludendo la chiacchierata con un abbraccio e una stretta di mano.