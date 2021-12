Davide e Francesca in crisi per l’allungamento del GF Vip: “Secondo me finirà a maggio!”

Anche Davide Silvestri e Francesca Cipriani sono “terrorizzati” dall‘allungamento del Grande Fratello Vip. Il reality chiuderà il 14 marzo e non il 13 dicembre ma i vipponi non sanno ancora la data ufficiale (ma sono già tutti in crisi).

Dopo la diretta del GF Vip, Francesca Cipriani è entrata palesemente in paranoia ed ha chiesto al Big Brother di farle qualche spoiler. E così, chiacchierando con Davide Silvestri lo ha spronato a seguirla in confessionale:

Andiamo insieme a chiedere…

La Cipriani si è detta stranita anche per la mancata reazione di Alfonso Signorini: “È strano che non ha detto niente… pure Alessandro non mi ha mandato nessun messaggio”.

L’ex Pupa ha però notato le rassicurazioni della moglie di Aldo Montano e il commento di Enzo Paolo Turchi a Carmen Russo, sintomo di un allungamento certo.

Secondo Francesca il GF Vip potrebbe – addirittura – finire a maggio: “Mi prende la malinconia e mi manca il mio fidanzato…”.

Anche Davide Silvestri ha mostrato smarrimento: “Ti capisco e dobbiamo vedere cosa fare… Non posso avere obblighi che non approvo”.

L’attore svela di volersi sentire libero di gestire la sua vita “e se non mi fanno sapere niente non è giusto…”.

Entrambi hanno confessato in questi giorni di avere perso anche l’entusiasmo. Nemmeno stessero raccogliendo pomodori sotto il sole in pieno agosto… dai, anche meno.

Sentite nostalgia di fidanzati e lavoro? Bene, sapete dove è la porta e amen…