Dopo le ultime esternazioni di Davide Silvestri, che ha confidato a Manila e Delia di voler dividere Jessica e Lulù Selassiè, sulla faccenda che ha coinvolto gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip, si è espressa anche Clarissa, la più piccola delle princess.

La baby princess, durante una diretta su Instagram, ha espresso il suo preciso punto di vista nei confronti di Davide e non ci è di certo andata giù leggera:

E’ come se Davide prima di entrare si fosse studiato il personaggio e quello che doveva dire. Ed infatti, ad oggi, ne abbiamo la conferma perché oltre a sputare l’insalata e fare l’iguana di nome Alfy altro non sa fare.

L’attore svela come si vorrebbe comportare

Io purtroppo mi sa che uscirò lunedì, cazz*. Miriana e Jessica sono forti… Miriana vince e Jessica adesso… lei e Lulù si mettono insieme. Quindi bisogna, o separarle, oppure… come dicevi tu con la roba di Miss Italia… A me e Manila ci danno tutti per spacciati!