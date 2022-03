Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo l’eliminazione di Soleil Sorge (il pubblico ha scelto Davide Silvestri finalista) regna la totale noia. Tra una chiacchiera e l’altra, proprio l’attore, ha evidenziato il bel percorso di Sophie Codegoni, complimentandosi con lei.

Nonostante la sua tenera età, è stata la donna che secondo me, senza nulla togliere alle altre, la ragazzina che ha parlato meglio di tutte. L’ho vista sempre sul pezzo, sono in finale quindi in teoria non devo leccarti il cul* di niente, secondo me tra le donne è stata la più sincera, ed è stata quella che si è esposta più di tutte parlando con sintesi, chiarezza e sempre bella decisa.