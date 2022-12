Davide Donadei ha tradito la sua ex fidanzata Chiara Rabbi? Una domanda che torna al centro dell’attenzione proprio in queste ore, dopo l’intervento dell’esperta di gossip, Deianira Marzano. Per capire a cosa facciamo riferimento bisogna fare un piccolo passo indietro.

Era lo scorso settembre quando, dopo la rottura tra Davide e Chiara, il salentino era stato pizzicato con la dama del trono over, Roberta di Padua. Cosa c’entra però l’ex di Amici Arianna Gianfelici?

Prima del GF Vip, Arianna era intervenuta contro Donadei. La giovane ex di Amici 20 era stata era stata pizzicata con Davide ed i video insieme avevano fatto il giro dei social, eppure nessuno dei due aveva mai confermato la frequentazione.

Adesso però è intervenuta Deianira Marzano vuotando il sacco:

E’ arrivato il momento di dire le cose come stanno. Davide quando era con Chiara è stato con Arianna Gianfelici. Chiara lo sa, ha parlato con lei e lo disse anche a me ma non so perchè non voleva farlo sapere. Arianna mi ha confermato tutto. La cosa la sapevamo tempo fa. Ed è giusto dirlo perché non vedo perché lui debba omettere queste cose e dire che la storia con Chiara era finita solo per gelosia.