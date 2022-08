Davide Donadei pizzicato con una famosa tiktoker: Chiara Rabbi “replica”

Da qualche settimana la storia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è ormai giunta al capolinea. L’ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe preso tutte le responsabilità rispetto alla fine della relazione, ad un anno e mezzo dalla sua scelta. Dopo la cocente delusione Chiara, che non ha mai voluto attaccare il suo ex, ha provato a riprendersi, mentre chi ha dimostrato di stare già molto meglio sarebbe proprio Davide.

Davide Donadei, flirt con Giulia Paglianiti?

Già da alcuni giorni, infatti, Davide Donadei sarebbe apparso molto più sereno e spensierato, tra una serata in discoteca e varie uscite con gli amici. Un atteggiamento che non è stato particolarmente gradito dai suoi follower.

In queste ore poi, si è diffusa l’indiscrezione relativa ad un presunto flirt tra l’ex tronista ed una nota tiktoker. Lei è Giulia Paglianiti, ex concorrente di Pechino Express,e stando ad alcune segnalazioni riferite da Deianira Marzano, i due sarebbero stati pizzicati insieme in atteggiamenti complici.

Entrambi ieri sera si trovavano in una discoteca di Gallipoli e secondo le segnalazioni sarebbero stati molto vicini lasciando trapelare un certo feeling reciproco.

La reazione di Chiara Rabbi

Nel frattempo, mentre l’atteggiamento di Davide Donadei ha fatto storcere il naso a più di qualche follower, Chiara Rabbi ha risposto alle domande dei suoi fan su Instagram e tra le varie risposte potrebbero esserci dei riferimenti proprio agli ultimi avvenimenti relativi all’ormai ex fidanzato.

A chi le domandava “Come accettare che chi credevi esistesse non è mai esistito?”, Chiara ha replicato: “Quando muore l’idea che avevi di una persona è la fine perché nulla ci allontana quanto la delusione. Perdere la stima per qualcuno è peggio che odiarlo”.

Inoltre alla domanda se crede nei ritorni di fiamma, la risposta è stata secca e precisa: “No”. Poco altro da aggiungere a questo punto.