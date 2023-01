Davide Donadei continua a far discutere sia dentro che fuori la Casa del GF Vip. Nella spiatissima dimora di Cinecittà, la new entry non convince pienamente. Il suo atteggiamento, infatti, soprattutto dopo l’ultima puntata lascerebbe alcuni dubbi. A mettere in discussione la sua totale sincerità, è adesso anche un nuovo gossip che getterebbe nuove ombre sul suo passato con Chiara Rabbi.

Davide Donadei, nuove voci di tradimento a scapito di Chiara Rabbi?

Voci di presunti tradimenti a scapito dell’ex fidanzata erano emerse in passato, ma a quanto pare Davide Donadei non si sarebbe comportato benissimo in più di qualche occasione.

Dopo le indiscrezioni che chiamavano in ballo anche l’ex di Amici, Arianna Gianfelici, nelle passate si è aggiunta una nuova segnalazione riportata da Deianira Marzano e ripresa dalle colleghe di IsaeChia.it. A quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe tradito Chiara anche con una sua ex.

E non è tutto perché pare che Donadei abbia avuto anche una relazione con una dipendente del suo locale, prima licenziata e poi riassunta dopo la fine della storia con la Rabbi.

Nonostante questo però, Davide avrebbe avuto da ridire sulla conoscenza degli Incorvassi (la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia), per via del famoso bacio dato per gioco a Micol e di cui solo lui alla fine se ne sarebbe lamentato. Donadei, infatti, aveva sentenziato sulla loro conoscenza definendola una coppia che forse non sarebbe in grado di rispettarsi fino in fondo.

La nuova indiscrezione sul suo conto, ovviamente, non fa che mettere in dubbio le sue stesse parole.