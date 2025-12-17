Davide Donadei: “I miei messaggi con Alfonso Signorini”

Davide Donadei torna a parlare del suo rapporto con Alfonso Signorini e lo fa senza giri di parole. In una recente intervista rilasciata a FanPage, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ripercorso le tappe dei contatti avuti negli anni con il conduttore del Grande Fratello Vip, chiarendo la natura dei messaggi scambiati tra loro.

Secondo il racconto di Donadei, il primo approccio risale al 2021, quando sostenne un provino per entrare nella Casa più spiata d’Italia tramite la Fascino di Maria De Filippi. In quell’occasione fu proprio la conduttrice a presentargli Alfonso Signorini, ma il casting non andò a buon fine e il suo nome venne scartato.

Il dialogo tra i due si è riacceso nell’estate dell’anno successivo grazie all’intermediazione di Gabriele Parpiglia. In un primo momento Signorini si sarebbe mostrato piuttosto freddo e sbrigativo, ma a partire da settembre 2022 i contatti si sarebbero intensificati, dando il via a uno scambio di messaggi che Donadei definisce oggi “affettuosi”.

Il contenuto dei messaggi e delle foto post palestra..

“È vero, tra me e Alfonso Signorini ci sono stati dei messaggi, ma non dello stesso tipo di quelli che ho visto nella puntata di Falsissimo tra Signorini e Medugno. Quelli scambiati con me non erano così pesanti. I messaggi inviati a me contenevano dei complimenti, si parlava del fatto che fossi un bel ragazzo. Quelle cose lì“, ha spiegato Donadei, prendendo le distanze da paragoni più delicati emersi nelle ultime settimane.

L’ex tronista ha ammesso anche di aver assecondato in parte quell’attenzione: “Sono stato accondiscendente, non lo nego. Ho mandato qualche foto post palestra che sapevo potesse piacergli, ma sempre vestito“. Una precisazione che arriva per chiarire i limiti di quel rapporto, che secondo lui non avrebbe mai superato determinate soglie.

A settembre e poi a ottobre 2022, Donadei ha sostenuto nuovi provini per il Grande Fratello Vip, ma uno degli episodi che più lo ha colpito è stato proprio l’incontro diretto con Signorini. “Arrivai al provino, che si svolse a pochi metri dalla porta rossa, e davanti a Signorini e agli autori mi presentai dicendo: ‘Ciao, io sono Davide Donadei, ho 26 anni e mi conoscete perché sono stato un tronista di Uomini e Donne’. A quel punto lui mi fermò e mi chiese: ‘Ma come tronista? Non avevi fatto MasterChef?’. Lì capii che rischiavo di non fare il GF“.

Timore che, col senno di poi, si è rivelato infondato: Donadei è riuscito comunque a entrare nella Casa nel dicembre di quell’anno. Resta però emblematico, secondo molti, il fatto che il conduttore non lo abbia riconosciuto durante il provino, un dettaglio che racconta molto del peso effettivo avuto dall’ex tronista all’interno del reality.