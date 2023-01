Davide Donadei non è esattamente nuovo alle offese sconvolgenti nei confronti del gentil sesso. Durante Uomini e Donne, aveva riservato una frase da brividi anche ad una corteggiatrice (accadimento, all’epoca, passato quasi inosservato ma noi l’avevamo subito ripreso).

Davide Donadei agghiacciante anche a Uomini e Donne: la frase shock

Davide Donadei, credendo di avere il microfono spento, si era lasciato andare ad un’offesa shock nei confronti della corteggiatrice Angela, che poi era stata eliminata da lui e da Gianluca.

La frase in questione era un intercalare in dialetto salentino che i più attenti avevano sentito e compreso.

Maria De Filippi aveva chiesto ai tronisti chi intendessero mandar via tra le ragazze in studio. Davide non aveva esitato indicando l’intera fila, in particolare una ragazza eliminata anche dal suo compagno di avventura.

“Ane a casa e butta lu sangu (Vai a casa e butta il sangue)”, ha esclamato Davide convinto di non essere ascoltato.

Noi di Blog Tivvù, come ben sapete siamo 50% siciliane e 50% salentine e quindi, una esternazione del genere non è passata inosservata.

Le parole usate da Donadei potrebbero aver scatenato ilarità in qualcuno, essendo un modo di dire salentino sebbene piuttosto volgarotto e di basso livello per mandare a quel paese qualcuno, augurandogli anche qualcosa di brutto.

A maggior ragione, se rivolta ad una ragazza che ha poi deciso di eliminare, la frase rappresenta un’uscita maleducata e agghiacciante.

Ora immagino Davide che dice a Selene “vanne a casa e butta lu sangu “ come l’altra puntata in sottofondo #uominiedonne — clarice🌹 (@clarice4680379) September 25, 2020