Davide Donadei beccato a cena con ex del trono over: “Gli scriveva quando stava con Chiara”, il retroscena

L’ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, continua a far parlare di sé. Dopo la rottura con Chiara Rabbi, il salentino aveva smaltito l’amarezza per il suo fallimento amoroso nel giro di un battito di ciglia. Mentre Chiara cercava di voltare pagina e mandare giù il boccone amaro della delusione – inizialmente prendendo le difese di Davide al centro degli attacchi – lui se la godeva tra serate in compagnia e divertimento.

Davide Donadei e Roberta Di Padua beccati insieme a cena

Nei giorni scorsi, Davide Donadei era stato accostato anche ad Arianna Gianfelici, ex concorrente di Amici 20, mentre adesso spunta una nuova ‘paparazzata’ insieme ad una ex conoscenza di Uomini e Donne.

Nelle passate ore, infatti, è giunta una croccantissima segnalazione alla regina del gossip, Deianira Marzano con tanto di ‘prove’ fotografiche che immortalano Davide Donadei con l’ex dama del trono over Roberta Di Padua.

Dopo la storia con Riccardo Guarnieri, la Di Padua e Donadei sono stati pizzicati a cena insieme in quel di Napoli. Ed a quanto pare, come spiegato da Deianira (il video completo in apertura), lei avrebbe spesso scritto a Davide anche mentre era ancora fidanzato con Chiara Rabbi:

Che poi Roberta ti scriveva sempre quando tu eri fidanzato […] Da fonti certe, a parte che gli commentava tutte le foto, ma scriveva sempre a Davide durante la sua relazione con Chiara. Sicuramente loro si sono organizzati per vedersi poi a Napoli e passare la sera ‘insieme’. A questo punto la gelosia di Chiara aveva un senso!

Qualche tempo fa, la stessa Roberta Di Padua, intervistata da Uomini e Donne Magazine aveva confidato di essere attratta dal bel tronista pugliese:

Sa, non mi metterei mai in competizione con una ragazza di vent’anni né dal punto di vista fisico, né sotto il profilo del futuro che uno ha da offrire. Avendo un figlio, un lavoro stabile, sono più limitata e strutturata rispetto a una ragazza ancora acerba. Inutile negare, però, che Davide mi piaccia: lo trovo un bellissimo ragazzo, molto maturo per la sua età. C’è attrazione reciproca, ma da qui a dire che potremmo avere una storia ce n’è di strada. Non chiudo nessuna porta, perché nella vita le cose sono abituata a viverle, ma credo sia più giusto che lui segua un percorso canonico. Poi, se dovesse chiedermi di uscire, mi toglierei la curiosità.

Eppure lui in una diretta con i suoi follower aveva sostenuto di non averla mai sentita. Almeno fino alla cena di qualche ora fa, è inteso.