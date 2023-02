Gli ex Vipponi delle precedenti edizioni del GF Vip, sono spesso tirati in ballo dagli attuali concorrenti del reality. Questa volta è stato il turno di Dayane Mello, rispetto alla quale Davide Donadei ha sferrato dei giudizi molto duri. A non essere pienamente d’accordo sono state però Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Davide Donadei, dure critiche su Dayane Mello

Davide Donadei, durante una conversazione con le due Vippone, ha commentato il comportamento di Dayane Mello nella Casa del GF Vip, durante un momento particolarmente delicato, ovvero il lutto vissuto nel corso della sua permanenza. Come ricorderemo, infatti, mentre Dayane era in Italia, nella Casa di Cinecittà, visse a distanza la perdita drammatica del fratello, in Brasile. In merito Davide ha commentato:

Conoscendomi, guarda, a parte vado via subito e poi non so se riuscirei a continuare, vi dico la verità. Tu facevi l’esempio prima di… ho capito di chi facevi l’esempio. Follia, follia, ma follia, ma dai.

Antonella ha confermato che la vicenda aveva fatto molto discutere fuori dalla Casa, e Nikita è intervenuta: “Dayane? Il fratello… l’avevo pensata anche io stamattina questa cosa, ma lei non sarebbe riuscita comunque a vederlo, perché non era in Italia”. Davide ha proseguito:

Ho capito ma almeno puoi stare vicino a tua madre o a qualcuno che ha sofferto di questa roba.

Nikita ha ribadito che non sa quali fossero i rapporto tra Dayane e la sua famiglia, mentre l’ex tronista ha proseguito:

Vabbè, io faccio l’esempio con il mio rapporto.

Nikita ha aggiunto:

Io ti posso dire che durante il lutto io non so mai cosa dire.

Antonella ha invece sottolineato come sia comunque una cosa molto soggettiva. E su questo punto sono totalmente d’accordo. Mai giudicare, soprattutto quando di mezzo c’è un lutto grave come quello vissuto dalla Mello.