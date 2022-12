Davide Donadei potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip il prossimo sabato 17 dicembre. Ancor prima del suo ingresso, sono emerse le prime notizie di gossip che tirano in ballo la ex fidanzata Chiara Rabbi. Davvero l’ex protagonista di Uomini e Donne sarebbe tornato single solo per poter entrare nella spiatissima Casa?

Davide Donadei, la presunta strategia sul ritorno al GF Vip

“Ho saputo da fonti certe che lui ha fatto tutto questo per la tv ed entrare al GF Vip. Lo sapeva da tempo che sarebbe entrato. – fa sapere una fonte anonima a Deianira Marzano – So per certo che gli è stato consigliato di lasciare Chiara perché la coppia non aveva più interesse social, invece da single avrebbe fatto carriera televisiva”.

E Deianira sembra essere d’accordo con l’autore della segnalazione, tanto da commentare:

Sì sì, ma si sa, vabbè comunque farà la stessa fine di Luciano Punzo, unica differenza? Luciano lo apprezzo di più onestamente, almeno lui ha finto di lasciare Manuela, invece Davide ha lasciato Chiara per il GF Vip.

Davide e Chiara, dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, si sono lasciati definitivamente la scorsa estate. Lei ha deciso di lasciare Lecce e tornare a Roma e lui si era preso pubblicamente le colpe della loro rottura:

La responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità.