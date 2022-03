L’eliminazione di Soleil Sorge dal Grande Fratello Vip è stata un fulmine a ciel sereno. Tutti, dentro e fuori la Casa, sono rimasti sconvolti da questo risvolto e, dopo la puntata, Davide Silvestri ha fatto il punto della questione con Barù e gli altri.

Mi dispiace che ci abbiano messo contro. Non meritava di uscire prima di altri… poi magari né io né lei meritiamo di vincere ma non meritava di uscire prima degli altri, quello no, assolutamente no. Se lei riuscisse solo a mantenere la calma sarebbe proprio fortissima.

Nella nostra stanza non entra nessuno. Accettiamo solo se ritorna Sole, lì non entra nessuno e per il cul* non ci prendono.