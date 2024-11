Davide Bonolis, figlio di Sonia Bruganelli, sta con una ballerina di Ballando con le Stelle? Lo scoop

Davide Bonolis, il figlio di Sonia Bruganelli, è spesso presente tra il pubblico di Ballando con le Stelle. Il motivo però, potrebbe essere connesso non solo al suo personale sostegno alla madre, al centro di continue diatribe con la giuria.

Davide Bonolis e Sophia Berto: nasce l’amore a Ballando con le Stelle?

A quanto pare, infatti, il giovane Bonolis potrebbe essere attratto dal ballo, o meglio, da una ballerina del programma di Milly Carlucci. A svelare lo scoop ci ha pensato proprio questa notte GigiGx tramite la sua pagina ufficiale su X:

Posso lanciare uno SCOOP per il popolo della notte? La ballerina di Tommaso Marini, Sophia, esce con il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/BncBa4vxK3 — GigiGx (@GigiGx) November 9, 2024

L’incontro, molto probabilmente, sarà accaduto proprio durante la sua presenza nello studio di Ballando con le Stelle, tra una prova ed un’altra della madre.

Nella foto postata dal blogger, notiamo Davide Bonolis e Sophia Berto, in sintonia ed abbracciati, mentre si scattano un selfie in ascensore. Uno scatto che non sarebbe passato inosservato, accendendo i gossip e confermando le parole di Rossella Erra, pronunciate la scorsa settimana a Domenica In, quando ha parlato di una possibile conoscenza tra “una ballerina ed un figlio di”.