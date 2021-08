Davide Basolo rivede Jessica Mascheroni dopo il “due di picche” – VIDEO

Tra Davide Basolo e Jessica Mascheroni, rispettivamente ex tentatore e protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, a quanto pare non potrà mai esserci una relazione amorosa. I due però, dopo l’esperienza televisiva sono comunque rimasti amici e nelle passate ore si sono rivisti, come testimoniato dal video in apertura.

Davide Basolo rivede Jessica Mascheroni, il video

A postarlo nelle sue Instagram Stories è stato proprio il giovane Davide Basolo, ex protagonista di Uomini e Donne – e che per qualcuno punterebbe ora al trono – il quale ha subito messo le mani avanti spiegando di voler essere lui a farsi vedere insieme alla giovane prima dell’uscita delle loro foto insieme.

Un incontro in totale amicizia, nonostante l’interesse di Jessica per il bel Davide. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne però ha fatto chiarezza spiegando di non essere intenzionato ad una relazione con lei e lo ha ribadito in una recente diretta Instagram:

Io a Jessica voglio molto bene, ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato. Voglio che lei sia serena e abbia voltato pagina. La protagonista era assolutamente lei, io ero un contorno.

Questo tuttavia non significa che i due giovani e single non possano vedersi in amicizia, o che lui non possa cambiare idea sulla natura della loro relazione.