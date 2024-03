Data finale del Grande Fratello: Cesara Buonamici svela tutto

Il mondo dei reality non ha piani di fare una pausa, dopo la chiusura del Grande Fratello – l’ultima puntata è fissata per metà aprile – è in arrivo L‘Isola dei famosi con un sacco di sorprese e nuovi naufraghi pronti a spiccare il volo verso Honduras. Isola dei Famosi 2024: Chiara Galiazzo nel cast? …

Leggi tutto “Isola dei Famosi 2024: vincitrice di X Factor nel cast di naufraghi? Lei commenta l’indiscrezione”