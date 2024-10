Dario Costantini, chi è il nuovo fidanzato di Adriana Volpe dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Parli

Nella recente intervista a Verissimo, Adriana Volpe ha svelato il nuovo capitolo della sua vita sentimentale, dopo la dolorosa separazione da Roberto Parli, padre della sua figlia Gisele, di 13 anni. La conduttrice, 51 anni, ha raccontato a Silvia Toffanin di essersi chiusa all’amore per anni, concentrandosi solo su sua figlia e i suoi amici.

Adriana Volpe ha un fidanzato: chi è Dario Costantini

“Per anni mi sono chiusa a riccio, avevo chiuso il capitolo amore”, ha confessato Adriana, facendo riferimento al difficile periodo successivo alla fine del matrimonio. La Volpe ha raccontato come l’amore sia arrivato quando ormai aveva smesso di cercarlo.

Durante un’intervista di lavoro, ha conosciuto Dario Costantini, un uomo che l’ha colpita subito. “Quando non ci credevo più, per lavoro ho intervistato una persona che mi ha colpito subito per i suoi occhi buoni: Dario”, ha spiegato la Volpe. È bastato questo primo sguardo per accendere qualcosa di speciale tra i due.

Un amore che ha portato serenità e calore nella vita di Adriana

Nonostante la relazione sia nata solo pochi mesi fa, Adriana si dice già profondamente legata a Dario, il quale è riuscito a conquistarla con la sua gentilezza e la sua empatia:

Stiamo insieme da pochi mesi, ci siamo conosciuti alla fine della primavera. Dario ha saputo conquistarmi con la sua gentilezza e la sua empatia. Ha portato nella mia vita un raggio di sole. Si è accostato a me con delicatezza, anche nel cercare di capire chi fossi io dietro al personaggio. Non era curioso di capire il mio passato ma attento a non toccare nervi scoperti, aggravando le mie ferite. Con lui sto bene ed è un uomo davvero molto attento e premuroso.

La conduttrice ha condiviso questa nuova felicità, dimostrando che anche dopo esperienze difficili, l’amore può tornare a sorprenderci.