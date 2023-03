Dopo aver origliato il confessionale del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha litigato con Daniele Dal Moro che, nonostante lo scivolone, ha cercato di spiegarle la questione, facendole capire di avere interpretato male il suo sfogo con gli autori.

“Secondo me dobbiamo cercare qua dentro di tenere una condizione che ci consenta di vivere sereni, sennò se tu mi porti all’esasperazione e io di conseguenza porto te, come facciamo a essere tranquilli o a star bene? Per forza che si litiga”, ha affermato Daniele, poi ha aggiunto:

Ci manca poco che mi metto in ginocchio, io non ho piacere di vederti stare male, fidati. Io sono un ragazzo che nella vita è stato malissimo e ti garantisco che quando stai così la sofferenza nelle persone la odi.

Oriana, io ti prego di farlo perché sennò mi porti a star male, ad arrabbiarmi, a litigare con te che non è quello che ho voglia di fare, ok? Ti prego… non so in che lingua chiedertelo.

I sentimenti che io ho nei tuoi confronti sono veri… Mi arrabbio perché ci resto male, e ci resto male perché mi interessa di te non perché non mi interessa. Poi io sono consapevole anche dei miei limiti.

Io sono uno che se mi girano i coglion* non mi passa. Mi piacerebbe essere come te. Se mi girano puoi mandarmi ciò che vuoi… non me ne frega niente.

Daniele Dal Moro si è lasciato letteralmente andare facendo una dichiarazione ad Oriana Marzoli, svelando che vorrà continuare la frequentazione anche fuori dal GF Vip:

Io ti voglio bene e te ne vorrò sempre, io non ti ho preso in giro e non lo faccio mai… se poi voler bene diventerà amore o qualcosa di più io questo non lo so ma una persona che ti vuole bene ci resta male se ti vede star male, è felice se tu sei felice, quando tu eri la preferita io ero felice per te…

Io ho sempre una discussione sbagliando magari i modi, l’atteggiamento, il tono della voce, però non per distruggere ma per costruire. Litigo se mi interessa la persona, se mi interessa far capire un concetto e per cercare di risolvere una cosa.