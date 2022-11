Edoardo Tavassi si è rifiutato di andare in Confessionale. Il videomaker è uno dei concorrenti più apprezzati di questa settima edizione del Grande Fratello Vip e, proprio ieri mattina, una sua risposta è diventata virale sui social.

Daniele e Tavassi si “negano” al Confessionale del GF Vip

“Tavassi in confessionale”, ha affermato una autrice del GF Vip. Il fratello di Guendalina, sveglio da poco, si è “rifiutato”: “No, Tavassi si fuma la prima sigaretta del giorno, che non si tocca, pure se mi cacciate. È la più importante. Aspettate. Chiama l’altro, quello dopo. Grazie, ti voglio bene sempre”.

“Ok!”, hanno risposto dalla regia.



Una cosa simile era accaduta anche a Daniele Dal Moro alcuni giorni addietro. Il gieffino si trovava in giardino con Tavassi e Charlie Gnocchi ed è stato chiamato in Confessionale: “Daniele vieni in confessionale?”.

“Dai, un secondo”, ha risposto lui visibilmente infastidito. “Ok, aspettiamo un attimo”, ha replicato l’autrice del reality show.

Ecco la clip “incriminata” con protagonista Daniele

tavassi non esce dal confessionale da circa un’ora #gfvip pic.twitter.com/DZPtd3HRKR — idk (@c624644f61254dd) November 12, 2022