Wilma Goich, intervistata da Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” su Radio Radio, ha parlato della squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip dopo atteggiamenti giudicati “violenti” contro Oriana Marzoli.

Secondo Wilma la colpa della squalifica di Daniele sarebbe da attribuire ad Oriana. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto pure una insinuazione:

Daniele è una persona meravigliosa e sono rimasta malissimo quando lo hanno mandato via perché non era vera la cosa, stavano giocando lui e Oriana. – riporta IsaeChia – La colpa è stata di Oriana perché lei per fare “aiuto, aiuto, mi fai male” ha fatto pensare che lui fosse stato un po’ più violento del solito.

Invece non era vero perché stavano giocando, lei voleva togliersi il trucco e lui anche, quindi lui le ha messo la mano in faccia e lei “mi fai male, mi fai male“. Così l’hanno redarguito e poi mandato via perché pensavano che avesse usato un po’ di violenza.

Per me la colpa è di Oriana. Loro li hanno sempre fatti questi giochi. Anche Oriana poi ha detto “è stata colpa mia“. Non ci credo che le faceva male davvero il collo, neanche se lo vedo. Dato che io già li avevo visti fare giochi di questo genere, lei è una che urla.

Era già successo che lui le aveva messo in faccia la panna per toglierle il trucco, lei si era arrabbiata e urlava come una pazza. E quel giorno stavano facendo la stessa cosa. Poi lei dice “mi fa male il collo” e allora l’ha voluto mandare via. Loro avevano appena litigato e lei era arrabbiata, poi lei è una che urla. Urla quando gioca a biliardo, quando sta in giardino, lei ha una voce acutissima e urla.

La previsione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip