Sta per scatenarsi una bufera su Ballando con le Stelle in vista dell’esordio della quindicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. In questi giorni sono emersi ben due casi di positività al Coronavirus (Samuel Peron e Daniele Scardina) e questo ha scombinato in parte i piani, in pieno periodo di prove e a poche settimane dall’esordio, già slittato lo scorso marzo a causa dell’emergenza sanitaria.

Daniele Scardina prima del tampone: le indiscrezioni

Ballando con le Stelle ce la farà ad andare in onda il prossimo 12 settembre? E’ questo il quesito che si pone anche Dagospia commentando la positività di Daniele Scardina alias King Toretto. In merito il portale di Dagospia scrive, riportando le indiscrezioni de Il Messaggero:

Daniele Scardina prima del tampone positivo si è allenato due volte in una palestra di Roma, nel quartiere Prati.

Sempre secondo Dagospia, l’ex fidanzato di Diletta Leotta dopo essere tornato dalla vacanza in Sardegna non avrebbe prestato troppa importanza alla questione tampone:

E’ stato dal barbiere, ha fatto diversi aperitivi e si è scattato foto con i fan senza mascherina.

Ed intanto, prosegue il portale, Ballando con le Stelle avrebbe sospeso le prove:

Riuscirà Milly Carlucci ad andare in onda il 12 settembre?

Il quotidiano Il Messaggero aggiunge in merito:

Il cast degli artisti è stato sottoposto a ulteriore test molecolare dopo gli esami compiuti prima dell’avvio delle prove. Oltre a Scardina non ci sarebbero al momento altri positivi. Ma a fronte del contagio del pugile si è reso necessario estendere le analisi molecolari all’intera produzione. A compiere gli ulteriori tamponi su un gruppo di circa 40 dipendenti Rai – tra fonici, macchinisti, operatori, truccatori – saranno i sanitari dell’Asl Roma 1.

Tra domenica e lunedì saranno completati tutti i tamponi sul personale coinvolto. Il quotidiano chiosa con un grande punto interrogativo: