Pace tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta del programma andato in onda di sabato sera (qui gli ascolti TV), i due vipponi si sono ritrovati.

“Possiamo fare pace? Se la fai la fai bene… tregua? Ti ho nominato la settimana scorsa ma avevo un motivo”, ha affermato Oriana Marzoli confrontandosi con Daniele.

Oriana, così come riportano i colleghi di biccy.it, ha anche svelato a Daniele una richiesta che le avrebbe fatto Antonino Spinalbese:

Io mi sono trovata con te dal primo giorno. Antonino nemmeno mi guardava. Io parlavo con te all’inizio e ci trovavamo bene. Quando tu non mi chiedevi più niente a me dava fastidio.

Poi tu ti sei arrabbiato e io mi ero baciata con lui. Mi dispiace per tutto quello che è successo. Quando ho pianto dopo aver litigato con te… io sono sensibile anche se faccio la forte. Quando ho litigato con te mi sono chiusa in confessionale e ho pianto.

Io rimango male, perché non volevo discutere con te, te lo giuro. Tu mi piacevi! Te lo giuro su mia mamma. Ero appena entrata e uscivo da una situazione schifosa. So che ci sei rimasto male quando ti ho detto che se mi ero avvicinata a te era solo per indispettire lui. Ma non sai la verità.

Antonino mi chiedeva di dirti che io mi ero avvicinata a te per ingelosire lui. Sarah e Luciano lo sanno. E infatti per questo che Luciano lo chiamava burattinaio.

E poi quando mostri le tue emozioni sei bellissimo! Io sono troppo felice di aver chiarito con te. Non so perché ma quando mi sei vicino… mi stai molto simpatico. Tu pensavi che io ti odiassi, non è vero!