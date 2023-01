Prosegue l’avvicinamento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, la “non” coppia più amata ed “attenzionata” dagli estimatori del Grande Fratello Vip.

I due concorrenti, anche ieri si sono resi protagonisti di un nuovo confronto che li ha visti uscire allo scoperto mostrando le proprie paure. Da un lato Oriana è gelosa del rapporto tra Daniele e Nikita e, dall’altro, il bel Dal Moro non sopporta la vicinanza a Onestini:

Io non ho voglia di discutere tantomeno tenere il mio punto della ragione, ma a te, a parte che io mi sento a posto con la coscienza, non mi sembra di fare nulla. – riportano le colleghe di IsaeChia – Detto questo tu serio, dopo tutto quello che hai fatto vieni a dire a me qualcosa? Facciamo così, non parliamo del comportamento, di quello che hai fatto in questi tre mesi, parliamo di come tu sei con Luca tutti i giorni. Ah no?

Ti ripeto non c’è problema. Non c’è problema tanto l’hai fatto da due mesi e mezzo, puoi continuare a farlo. Stavi smettendo cosa? Che fino a ieri facevi la defic**nte, ti vedevo. Non c’è problema tanto a me non dà fastidio, hai sempre tenuto questa linea di comportamento.