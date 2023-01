Dopo intere giornate all’insegna di liti e lacrime, finalmente abbiamo assistito oggi al primo riavvicinamento del nuovo anno nella Casa del GF Vip. E’ quello avvenuto tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli. Un abbraccio ha sancito la pace dopo i precedenti attriti, non prima però della strigliata che l’ex tronista ha voluto fare alla venezuelana, rivelandole cosa gli avrebbe dato particolarmente fastidio.

E’ stata Oriana a compiere il primo passo e ad avvicinarsi a Daniele, approfittando del fatto che fosse da solo in camera. Dal Moro le ha spiegato di essere rimasto infastidito da alcuni suoi atteggiamenti:

Io sono molto naturale, come mi comporto qua dentro è come mi comporterei fuori. Vorrei vedere la stessa trasparenza nelle persone, mentre voi avete dei modi di comportarvi, agli occhi miei, che sono ambigui. Siccome mi stai simpatica sotto certi punti di vista, io faccio sempre finta di niente e poi a un certo punto sbrocco.

In particolare a Daniele avrebbe dato fastidio l’avvicinamento tra Oriana e Luca Onestini in presenza di Nikita:

Ci sono delle cose che vedo che fai che mi danno fastidio, al di là del nostro rapporto. L’altro giorno mi hanno raccontato che tu e Luca stavate in cucina a fare i deficienti davanti a Nikita. È perché trovate Nikita, se aveste trovato me avrei tirato tutto per aria. È una ragazza che non sta bene per questa roba, lasciala stare. Fate quello che volete, ma lasciatela stare. Perché mi dà fastidio? Perché io sono amico di Nikita. A lei piaceva Luca, voi che fate i deficienti davanti a lei non è il massimo della scena.