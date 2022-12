Daniele Dal Moro ha litigato bruscamente con Oriana Marzoli. Dopo aver parlato fin troppo, usando paroloni volgari e per niente delicati, l’ex tronista si è intrattenuto con Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi (che gettava, sapientemente, benzina sul fuoco).

Daniele contro Oriana cerca di “convincere” Giaele

“Giaele tu stai prendendo un palo. Pensi che questo discorso sia indirizzato solamente a me e Oriana ma non è così. – esordisce Daniele – Lei dice un sacco di cose cazzate su Antonino, Sarah e tante altre persone… va in nomination fuori e nemmeno saluta. E’ una persona di cui non mi fido”.

“Per me ha anche sbagliato con te tante volte”, ha aggiunto Daniele in riferimento a Giaele: “Un conto è girare pagina, un conto è dimenticare, io purtroppo non dimentico”.

La De Donà per fortuna non ha perso la lucidità:

Secondo me con te ha sbagliato ma gliel’ho detto. Ha sbagliato con me all’inizio? Me ne ha dette di tutti i colori? Ma anch’io gliene ho dette di tutti i colori c’era Antonino di mezzo. La nostra amicizia è cominciata quando ci siamo staccate da lui, non all’inizio.

Antonella Fiordelisi ha gettato benzina sul fuoco: