Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno una fortissima intesa. La venezuelana appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, ha subito mostrato interesse ma poi si è lanciata tra le braccia di Antonino Spinalbese.

Dopo la “rottura” con l’ex di Belen Rodriguez, Oriana si sta riavvicinando a Daniele ed ha raccontato pure alcuni retroscena su Spinalbese, così come ha svelato Dal Moro durante una confidenza con la Murgia:

Quando mi ha detto certe cose è perché Antonino ha detto di dirmelo ma non era assolutamente quello che voleva fare o quello che pensava e che le piaccio fin dal primo giorno. Cose alle quali, non è che non credo, perché non sono scemo, ma non sono qua per fare lo psicologo della gente e capire ciò che le persone non vogliono farmi capire… ma a me piacciono le persone pulite.