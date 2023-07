Daniele parla di Edoardo e Antonella: “Ecco cosa posso fare”

Daniele Dal Moro, durante una diretta su Twitch ha parlato di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi svelando il suo punto di vista sulla coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Rispondo perché me lo chiedete in tanti. Sono due ragazzi a cui mi sono affezionato. Penso che si vogliano bene e che ci siano dei sentimenti tra di loro, sarei contento se riuscissero a trovare un punto di incontro perché sono due persone che meritano.

Hanno veramente fatto parte dell’ultimo Grande Fratello Vip insieme a me, Oriana e altre persone… li ricordo con affetto e con piacere e se posso dargli una mano cercherò sempre di farlo. Poi sapete, tra moglie e marito non mettere il dito, sono grandi e maturi per prendere le loro decisioni.